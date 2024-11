Auch in Japan ging es deutlich nach unten. Die Produzentenpreise waren im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Zudem war der Vormonatswert nach oben revidiert worden. Vor dem Hintergrund der Lohnentwicklung in Japan steige die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen, hiess es von der Deutschen Bank. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 1,66 Prozent auf 38.721,66 Punkte. Nicht ganz so ausgeprägt waren die Abgaben in Australien. Mit dem S&P/ASX 200 ging es um 0,75 Prozent auf 8.193,36 Punkte nach unten.