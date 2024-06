Auch in Südkorea schwächelten die Börsen. MSCI stuft das Land in Hinblick auf Aktien weiterhin als Schwellenland ein. Ein Verbot von Leerverkäufen hatte dem Versuch, in die Index-Kategorie eines Industrielandes aufzusteigen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Etwas besser sah es in Australien aus. Der Leitindex S&P/ASX 200 gewann 0,34 Prozent auf 7796,00 Punkte./mf/jha/