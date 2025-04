Während der Handel in Japan wegen eines Feiertags ruhte, zogen Märkte mit bedeutender Autoindustrie wie Südkorea an. Gefragt waren dabei die Aktien von Hyundai Motors. Auch in Australien ging es nach oben. Der Leitindex S&P/ASX 200 stieg um 0,92 Prozent auf 8.070,60 Punkte.