Nach den Gewinnen am Vortag kamen japanische Aktie wieder etwas zurück. Der Leitindex Nikkei 225 sank um 0,74 Prozent auf 34.831,15 Punkte. Das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung zeige, dass weitere Zinsanhebungen thematisiert worden seien, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Allerdings hatte der stellvertretende Notenbankchef Shinichi Uchida am Vortag klargestellt, dass in einem volatilen Marktumfeld keine weiteren Leitzinserhöhungen erfolgen werden.