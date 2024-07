Die Aktienmärkte in Fernost haben sich nach durchwachsenen Signalen von der Wall Street am Dienstag mehrheitlich im Minus präsentiert. Die Händler schienen vor den Sitzungen der Zentralbanken in den USA, Japan und Grossbritannien im Laufe der Woche und den Geschäftszahlen mehrerer grosser Technologieunternehmen, darunter Microsoft , Meta , Apple und Amazon , vor grösseren Bewegungen zurückzuschrecken, hiess es aus dem Handel.