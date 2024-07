Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind mehrheitlich mit negativen Vorzeichen in die Börsenwoche gestartet. Die sich verschärfenden Handelsspannungen zwischen China und den USA sowie die zunehmende Besorgnis über die chinesischen Wachstumsaussichten hätten belastet, hiess es aus dem Handel. Zudem habe die Ungewissheit über den Ausgang der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA nach dem Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump die Marktstimmung beeinträchtigt.