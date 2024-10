Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag keine einheitliche Tendenz verzeichnet. Während sich die Tokioter Börse von ihren klaren Vortagesverlusten erholte, kam es in Hongkong zu Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally. Kaum verändert präsentierte sich hingegen der Handelsplatz in Sydney. Die Börsen in Festland-China blieben feiertagsbedingt geschlossen.