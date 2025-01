Im Anlegerfokus standen enttäuschende Konjunkturdaten aus China, aber auch Optimismus über einen Erfolg im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) im Reich der Mitte. So hat sich die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben - gemessen am staatlichen Einkaufsmanagerindex - im Januar überraschend weiter verschlechtert.