Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einem dünnen Geschäft. Dabei belasteten die Vorgaben der Wall Street. Aussagen des US-Notenbankpräsidenten waren an den US-Märkten nicht allzu gut angekommen. Jerome Powell hatte weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss erwarteten, dass man in diesem Jahr die Zinsen "etwas" weiter anheben müsse, um die Inflation langfristig auf das Zwei-Prozent-Ziel zu senken, so Powell. "Vor allem Aussagen wie die, dass die Fed noch 'sehr weit' von ihrem Inflationsziel von zwei Prozent entfernt sei, hören die Märkte nicht gerne", betonten die Finanzanalysten vom Bankhaus Metzler.