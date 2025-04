Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Angesichts der politischen Unwägbarkeiten in den USA blieben Marktteilnehmer damit vorsichtig. «Neben den Unsicherheiten rund um den Handelsprotektionismus der USA kommt nun noch der Versuch einer forcierten Ablösung des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell erschwerend hinzu», merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an. «Als direkte Folge verliert US-Dollar im Aussenwert und Gold ist verstärkt gesucht.»