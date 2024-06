«Zu raschen Zinssenkungen wird es nicht kommen, so viel lässt sich sagen», betonte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. «Fed-Chef Jerome Powell blieb in der Pressekonferenz vorsichtig, das heisst, die US-Währungshüter werden weiterhin datenabhängig agieren.» Immerhin stimmen die mittelfristigen Perspektiven. «Für die kommenden zwei Jahre sehen die Projektionen Zinssenkungen im Umfang von 200 Basispunkten vor», so Gitzel. «Das Credo lautet also: Im laufenden Jahr weniger, dafür im kommenden Jahr mehr.»