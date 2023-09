Erneut belastete die angespannte Lage des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande. Nach dem Einbruch am Vortag gab der Wert in Hongkong erneut nach. Auch der Immobiliensektor insgesamt stand unter Druck. Evergrande hatte zuletzt die Zinszahlung für eine Anleihe nicht bedient. Kurz vor Schluss ging es für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion nach den Vortagesverlusten um weitere 0,95 Prozent auf 17 561,20 Punkte bergab. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor zeitgleich 0,51 Prozent auf 3695,53 Punkte.