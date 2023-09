Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Montag keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Während der Handel in Tokio feiertagsbedingt pausierte und der Markt in Festlandchina noch ins Plus drehte, gab es in Hongkong Verluste. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel um zuletzt 1,38 Prozent auf 17 987,00 Punkte.

18.09.2023 09:06