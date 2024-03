«Dass die positiven Zahlen an den Börsen in Hongkong und Shanghai negativ aufgenommen wurden, liegt daran, dass gute Zahlen geldpolitische Lockerungen und staatliche Aktienkäufe weniger wahrscheinlich machen», erläuterte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit den positiven Aussenhandelsdaten steigen die Chancen auf eine wirtschaftliche Erholung im Reich der Mitte deutlich an. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt 0,6 Prozent auf 529,72 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,39 Prozent auf 16 210,09 Punkte nach.