Die japanische Börse mit ihren exportorientierten Werten reagierte mit starken Verlusten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab um 2,77 Prozent auf 34.735,93 Punkte nach. In der Spitze hatte der Index bis zu 4,55 Prozent nachgegeben und war damit auf den tiefsten Stand seit August 2024 gefallen. Die japanische Regierung reagierte mit Besorgnis auf die US-Ankündigung. Man habe der amerikanischen Seite gesagt, dass die Massnahmen «äusserst bedauerlich» seien, sagte Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi zu japanischen Journalisten. Man habe «nachdrücklich gebeten», die Massnahmen zu überdenken. Trumps Regierung will neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern einführen. Hinzu kommen individuelle Strafabgaben - im Falle der Hightech-Nation Japans sind es 24 Prozent. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Abgaben auch mit der Stärke des Yen, der ein Drei-Wochen-Hoch zum Dollar erreichte, was eine zusätzliche Belastung für die japanische Wirtschaft darstellt.