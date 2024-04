Japanische Aktien fielen nach den Vortagsgewinnen stärker. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Schwäche des Yen, der zum Dollar die tiefsten Stände der vergangenen 34 Jahre auslotete. Am Freitag findet die Sitzung der japanischen Notenbank statt. Eine Zinsentscheidung wird nicht erwartet, doch könnte die Yen-Schwäche in den Ausführungen der Währungshüter einen Nachhall finden. Zudem steigen die Risiken von Interventionen am Devisenmarkt. Der Leitindex Nikkei-225 sank um 2,16 Prozent auf 37 628,48 Punkte.