Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande beantragte in den USA inzwischen Gläubigerschutz, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg und andere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichteten. Evergrande steckt in einer tiefen Krise und gilt mit einem Schuldenberg im dreistelligen Milliarden-US-Dollar-Bereich als das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt. Zuletzt wuchs ausserdem die Sorge um einen weiteren grossen chinesischen Immobilienentwickler: Country Garden stürzte an der Börse ab, nachdem es zwei Kuponzahlungen für US-Dollar-Anleihen verpasst hatte.