Asiens Börsen haben auch am Montag nachgegeben. Sorgen um Chinas Immobilienmarkt belasten weiter, erklärt Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Daher sei mittlerweile die Stimmung an den Aktienmärkten im gesamten asiatischen Raum getrübt. Auch die Ölpreise litten unter den Unsicherheiten in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft. Angesichts zahlreicher, im Wochenverlauf anstehender Konjunkturdaten aus Japan, China und den USA ist die Nervosität hoch.

14.08.2023 09:05