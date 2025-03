An Asiens Aktienmärkten dominieren weiterhin Kursverluste das Bild. Diese hielten sich am Mittwoch aber erneut in Grenzen, obwohl die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent in Kraft traten. Die EU kündigte bereits eine entschiedene Reaktion darauf an. Sie begrüsste indes das Ergebnis der Beratungen zwischen den USA und der Ukraine über eine temporäre Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland.