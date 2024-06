Japanische Aktien lagen nach den Gewinnen der Vortage nun im Minus. Dabei belastete die Stabilisierung der Landeswährung zum Dollar - das exportabhängige Land profitiert tendenziell von einer schwachen Währung. Am Vortag habe der Yen noch den tiefsten Stand zum Dollar seit 1986 markiert, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Das sei unter dem Niveau zu Beginn des Jahres gewesen, als es Stützungsmassnahmen gegeben habe. Der Leitindex Nikkei 225 endete 0,82 Prozent tiefer mit 39 341,54 Punkten. Die besser als erwarteten Einzelhandelsumsätze im Mai traten dagegen etwas in den Hintergrund.