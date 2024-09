Die japanische Notenbank hatte den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent belassen. Damit entsprach sie den Erwartungen. Mit weiteren Schritten dürfte die Währungshüter es zudem nicht allzu eilig haben. «Bis Dezember werden sie wohl nicht mehr an der Zinsschraube drehen», so Marktstratege Frank Klumpp von der LBBW fest. «Sie haben kein Interesse daran, dass der Yen schnell weiter aufwertet, um der Konjunktur nicht zu schaden.» Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,53 Prozent im Plus mit 37.723,91 Punkten.