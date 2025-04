Auch der australische Leitindex S&P/ASX 200 gab mit 2,44 Prozent auf 7.667,85 Punkte merklich nach. Auch hier spiegelte die Entwicklung der Anleiherenditen die wirtschaftlichen Sorgen wider. In dem Renditerückgang kam auch die verstärkte Erwartung an weitere Zinssenkungen zum Ausdruck. In China und Hongkong wurde derweil feiertagsbedingt nicht gehandelt.