Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben sich am Dienstag bei gemischten Vorzeichen meist nur wenig von der Stelle bewegt. Weil am Vortag in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, gab es keine wegweisenden Impulse von den New Yorker Börsen. Am Markt hiess es, es mangele derzeit an neuen Impulsen.