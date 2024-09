Die Daten dürften einen grossen Einfluss darauf haben, wie stark die amerikanische Notenbank Fed kommende Woche an der Zinsschraube dreht. Eine Zinssenkung gilt - ebenso wie bei der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag - als ausgemacht. In Tokio drückten derweil Aussagen eines Mitglieds der heimischen Notenbank zu möglichen weiteren Zinserhöhungen auf die Stimmung.