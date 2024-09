An den übrigen grösseren Börsen in Asien waren die Veränderungen geringer. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf wachsende Unsicherheit in Hinblick auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank. Habe zuvor eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte als wahrscheinlichste Variante gegolten, so hätten Medienberichte nun die Erwartung von 0,50 Punkten geschürt. Dies schaffe Unsicherheit, wie sich die US-Währungshüter tatsächlich entscheiden werden.