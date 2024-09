Die asiatischen Börsen haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Dabei warf die anstehende Sitzung der US-Notenbank ihre Schatten voraus. In Tokio kamen die Kurse unter Druck, in Hongkong ging es nach oben. An den chinesischen Festlandbörsen und in Südkorea fand wegen Feiertagen unterdessen kein Handel statt.