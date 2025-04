Asiens wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag etwas gefangen. Vor weiteren US-Importzöllen, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bekanntgeben will, blieb die Stimmung allerdings verhalten. «Die Unsicherheit über die ständig wechselnden Pläne des Präsidenten hat Befürchtungen ausgelöst, dass die neuen Zölle Lieferketten stören und die Preise für amerikanische Verbraucher erhöhen könnten», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg.