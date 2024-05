Mit Blick auf China ging es in der Sonderverwaltungszone Hongkong für den technologiewertelastigen Hang Seng zuletzt um 2,1 Prozent auf 18 935 Punkte nach oben. Der Hang Seng und der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen Chinas hatten bereits am Vortag teils deutlich von chinesischen Aussenhandelsdaten profitiert. Die hatten Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung gemacht. Am Freitag kam der CSI 300 nun aber mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 3668 Punkte indes nur wenig vom Fleck.