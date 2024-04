In Australien ging es mit minus 0,56 Prozent auf 7773,27 Punkte nicht ganz so stark nach unten. Noch besser hielt sich die Börse Hongkong, die am Vortag allerdings geschlossen war und daher auch die Stabilisierung der asiatischen Märkte am Donnerstag verarbeitete. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,1 Prozent auf 16 710,38 Punkte. Die chinesischen Festlandbörsen blieben unterdessen geschlossen./mf/men