Besser sah es in China aus. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,3 Prozent auf 16 570 Punkte. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen legte um 1,25 Prozent auf 3589,26 Punkte zu. Die Verbraucherpreise in China sind erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen. Das komme an den Börsen gut an, so Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners, denn «damit ist das gefürchtete Deflationsgespenst erst einmal vertrieben».