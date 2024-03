Die Entscheidung war in den vergangenen Wochen ausgiebig diskutiert worden. Die Anhebung bedeutete also keinen abrupten Kurswechsel. «Die Änderungen stellen die bisherige Geldpolitik nicht auf den Kopf», betonte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. «Die BoJ wird weiterhin Anleihen kaufen - und zwar in etwa in gleichem Umfang wie zuvor.» Deshalb sei die Erhöhung eher symbolisch. Die BoJ müsse ein neuerliches Abgleiten in die Deflation verhindern. Deshalb sei der Schritt der Beginn eines sanften Wandels der Geldpolitik und keine abrupte Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik.