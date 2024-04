In Japan, wo die Schwäche der Landeswährung zuletzt gestützt hatte, standen mögliche Interventionen zur Stützung des Yen im Blick. So hatte Finanzminister Shunichi Suzuki betont, man werde die Währungsbewegungen aufmerksam beobachten. Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 0,21 Prozent höher mit 39 523,55 Punkten. Etwas nach unten ging es dagegen in Australien. Der S&P/ASX 200 endete 0,33 Prozent im Minus bei 7788,10 Zähler.