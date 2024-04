Die Anleger haben sich an den grösseren asiatischen Börsen am Mittwoch eher zurückgehalten. Vor der Veröffentlichung von Verbraucherpreisdaten aus den USA herrschte etwas Nervosität. «Eine unerwartet hohe Inflation könnte zu einem Szenario führen, in dem die US-Notenbank Fed die Zinsen in diesem Jahr doch nicht senkt», schrieb Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. In jedem Fall könnten die Daten die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen dämpfen.