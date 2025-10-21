Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets führte die verhaltene Tendenz auf Skepsis zurück, dass sich die USA und China im Handelsstreit schnell einigen werden. «Die Staatsführung in Peking scheint nicht klein beigeben zu wollen, vor allem was die Exportkontrollen von Seltenen Erden angeht», so Analyst Henke Daher vom Broker IG Markets. Die Hoffnung von US-Präsident Donald Trump auf eine baldige Einigung könnte verfrüht sein.