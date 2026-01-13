Auch die Zahlen von Lindt & Sprüngli versüssten Anlegern das Börsengeschehen nur kurz. Nach Auftaktgewinnen rutschte die Aktie ins Minus und gab um knapp drei Prozent nach. Dabei hatte der Schweizer Schokoladehersteller den Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Allerdings war dies Preiserhöhungen geschuldet. Die verkauften Mengen gingen zurück. Händler fragen sich nun, wie lange die Konsumenten Preiserhöhungen mitmachen und nicht doch zu billigeren Alternativen wechseln dürften./mf/men