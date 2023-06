Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenauftakt kaum. In London zogen die Aktien von Aston Martin um gut sieben Prozent an. Der Sportwagenhersteller punktete mit einer Vereinbarung mit dem US-Elektroautobauer Lucid für leistungsstarke Elektrofahrzeuge. In deren Rahmen werde sich Lucid mit knapp vier Prozent an Aston Martin beteiligen, heisst es in einem Bericht. Die Lucid-Titel verteuerten sich in New York vorbörslich um neun Prozent.