Auch Aktien von Santander gaben mit 3,4 Prozent merklich nach. Grund dafür waren aber nicht die Zahlen, sondern eine geplante Übernahme. Die Grossbank will sich in den Vereinigten Staaten verstärken. Man habe sich mit Webster Financial auf eine Übernahme geeinigt, hatten die Spanier am Dienstagabend mitgeteilt. Die Bewertung von Webster erscheine zwar angemessen, aber die verstärkte Hinwendung zum US-Markt dürften an der Börse nicht ganz so gut ankommen, hiess es von den Analysten von Jefferies.