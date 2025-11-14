Mit den jüngsten Ereignissen hat sich die Lage an den Märkten wieder eingetrübt. «Die Euphorie über das Ende des Shutdowns in den USA ist vollständig verflogen, jetzt schwinden auch noch die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank», beschrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets die Entwicklung. «Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit für die dritte und letzte Senkung in diesem Jahr fällt nach den Aussagen einiger Fed-Mitglieder unter 50 Prozent, nachdem noch vor wenigen Wochen allgemeiner Konsens darüber herrschte.»