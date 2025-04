«Noch immer ist nicht klar, ob und wie die USA und China miteinander verhandeln, und der aufgekommene Streit zwischen Amazon -Gründer Bezos und US-Präsident Trump über die Transparenz in Sachen Preissteigerungen durch Zölle zeigt, was die Wirtschaft von diesem Politikstil hält», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. «Wie viel Unsicherheit über die Zukunft herrscht, werden wir nach den Zahlen von Microsoft und Meta heute Abend und Apple und Amazon morgen Abend wissen.» Letztere dürften in ihren Ausblicken nicht um die Unsicherheiten im Welthandel herumkommen.