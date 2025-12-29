An der Londoner Metallbörse LME markierte der Preis für Kupfer ein weiteres Rekordhoch. In der Spitze stieg der Preis für das wichtige Industriemetall um 7 Prozent, zuletzt betrug der Aufschlag noch 2,5 Prozent. In seinem Fahrwasser stieg der Nickelpreis auf ein Hoch seit April. Das trieb die Kurse der vorwiegend in London gelisteten Minengesellschaften wie Anglo American , Fresnillo und Glencore nach oben.