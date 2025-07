Europas Börsen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag wollten Anleger sich nicht aus dem Fenster lehnen. «Kühlt sich jetzt der Arbeitsmarkt stärker ab, dürfte US-Präsident Trump doch noch schneller zu seiner geldpolitischen Lockerung kommen als gedacht», unterstrich Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets die Bedeutung der Zahlen. «Auch in der Frage, ob noch zwei oder gar drei Senkungen in diesem Jahr erfolgen, könnte heute eine Vorentscheidung fallen.»