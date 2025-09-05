Volkswirte rechnen im Mittel damit, dass die Beschäftigung in den USA im August um 75.000 Stellen zugenommen hat. «Mit diesem Wert würde die Zinssenkungsspekulation bezüglich der Fed-Entscheidung in der übernächsten Woche wohl kaum gedämpft», schrieb die Landesbank Helaba. Am Markt gilt es als nahezu ausgemacht, dass die US-Währungshüter im September erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.