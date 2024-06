Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkte haben sich am Freitag zurückgehalten. Vor dem ersten Wahlgang in Frankreich an Wochenende und neuen US-Inflationsdaten am frühen Freitagnachmittag hielten sich Veränderungen in Grenzen. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,26 Prozent auf 4915,12 Punkte. Für das bevorstehende Halbjahresultimo sieht die Bilanz unterdessen gut aus. Seit Jahresbeginn hat der Eurozonen-Leitindex um mehr als acht Prozent zugelegt.