Die verhaltene Entwicklung an Europas Aktienmärkten hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt. Vor der Sitzung der US-Notenbank hielten sich die Marktteilnehmer einmal mehr bedeckt. Am Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,33 Prozent auf 4.959,11 Punkte zu. Ausserhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,51 Prozent auf 11.680,18 Zähler. Der britische FTSE 100 stieg dagegen um 0,3 Prozent auf 8.219,56 Punkte.