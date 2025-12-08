Allerdings nehmen auch die Spannungen zwischen der EU und China eher zu als ab: Noch vor der Veröffentlichung der Handelsdaten stellte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Gespräch mit der französischen Wirtschaftszeitung «Les Echos» Gegenmassnahmen gegen China wegen dessen Handelsbeschränkungen in den Raum. «Ich versuche, den Chinesen zu erklären, dass ihr Handelsüberschuss nicht tragbar ist, weil sie dabei sind, ihre eigenen Kunden zu ruinieren, vor allem, indem sie nicht mehr viel von uns importieren», so Macron nach seiner Rückkehr von einem dreitägigen Besuch in der Volksrepublik.