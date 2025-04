Dies spiegelte sich auch in den Gewinnen der defensiven Branchen wider, die sich gegen den Gesamtmarkt im Plus hielten. Mit Nahrungsmittelherstellern, Versorgern und Telekommunikation standen die bekannten Sektoren an der Spitze. Auch die zinssensiblen Immobilienwerte waren gefragt. Rückläufige Renditen am Anleihemarkt gaben Rückenwind. Zu mehr als kleinen Zuwächsen reichte es aber nicht.