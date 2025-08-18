Vor den anstehenden Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Kiewer Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj über Wege aus dem russischen Angriffskrieg hielten sich die Anleger eher zurück. Der Ukrainer wird bei seiner Reise nach Washington von europäischen Regierungschefs und Spitzenpolitikern begleitet. Zuvor hatte sich Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska getroffen. Klare Ergebnisse für ein Ende des Kriegs in der Ukraine hatte es hier allerdings nicht gegeben. Stunden vor dem Treffen von Trump und Selenskyi liegen die Sichtweisen darauf, wer das Kriegsende herbeiführen könnte, weit auseinander.