DocMorris fielen nach anfangs starken Gewinnen um 1,7 Prozent. Die Schweizer Versandapotheke bekam die Zulassung für eine einfache Einlösung von E-Rezepten per elektronischer Gesundheitskarte in Deutschland. Damit will DocMorris deutlich stärker von der seit Jahresbeginn verpflichtenden Einführung des E-Rezepts in Deutschland profitieren. Die Papiere hatten im laufenden Jahr aber bereits fast ein Viertel an Wert gewonnen.