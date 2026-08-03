Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten hat die europäischen Börsen zum Wochenbeginn angetrieben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone verpasste ein weiteres Rekordhoch nur knapp. Gegen Mittag legte das 50 Schwergewichte umfassende Börsenbarometer um ein Prozent auf 6.423 Punkte zu. Dem Index fehlten nur wenige Punkte für eine weitere Höchstmarke.