Noch benommen vom Niederschlag am Vortag haben sich die europäischen Börsen am Freitag nicht zu einer Gegenbewegung aufraffen können. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag hielten Anleger die Deckung oben und wagten sich nicht allzu weit aus der Defensive. "Die Zinssorgen bereiten den Finanzmarkt-Teilnehmern nicht mehr nur Kopfschmerzen, mittlerweile ist es eine ausgewachsene Migräne", diagnostizierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank.

07.07.2023 12:07